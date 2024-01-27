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菲軍方擊斃9名伊斯蘭主義分子 包括2名爆炸案嫌犯

2024/1/27 22:05
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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）菲律賓軍方今天表示，在菲律賓南方擊斃9名親伊斯蘭國（Islamic State）組織「蘭佬伊斯蘭國」成員，其中包括與上月一場天主教彌撒致命爆炸案有關的兩名嫌疑人。

路透社報導，菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines, AFP）發聲明表示，25日和26日在南蘭佬省（Lanao del Sur）進行的反恐行動中，有4名軍人受傷，但傷勢穩定。

菲律賓武裝部隊表示，被擊斃的是「蘭佬伊斯蘭國」（Daulah Islamiyah）成員。「蘭佬伊斯蘭國」是一個親伊斯蘭國武裝組織，於2017年控制南部南蘭佬省首府馬拉韋市（Marawi），並撐過菲律賓軍方長達5個月的地面進攻和空襲。

被擊斃的人員中包括去年12月3日馬拉韋市一所大學體育館爆炸案的兩名嫌疑人。這起爆炸事件造成至少4人死亡，另有50人受傷。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）在聲明中表示：「這次行動表現出的精確性和堅定的奉獻精神…迅速、果斷地為這起可憎襲擊的受害者伸張正義。」

布勞納說：「這次行動確立了明確的先例：菲律賓武裝部隊將不會容忍那些危害我們人民生命和福祉的人。」（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130127

#菲律賓
#布勞納
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