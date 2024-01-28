拜登提新邊境移民計畫 川普煽火助長反對聲浪

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（中央社拉斯維加斯27日綜合外電報導）非法移民是美國大選最夯議題。總統拜登承諾會在美墨邊境不堪負荷時依跨黨派計畫「關閉」邊境，然而川普今天強調他反對上述跨黨派計畫，同時痛批民主黨人「大開邊關」。

法新社報導，11月大選看似愈來愈可能是由拜登與川普重新對決下，聯邦參議院目前正在協商的移民法案儼然成為一個有著高度利害關係的戰場。

拜登昨天正面回應移民問題，力挺這起仍於研議階段的法案，並堅稱此一法案將帶來史上「最為強硬」的一套邊境改革措施。

拜登在聲明中說：「這項法案將授予總統一個全新的緊急權力，在邊境不堪重荷時關閉邊境。若獲得法案授權，我將在簽署法案生效當天，即刻動用這項授權。」

川普在重奪白宮大位之爭中，把移民問題擺在前線核心位置。他一來對千瘡百孔的邊境情況示警，卻也強烈反對共和黨人支持參院這項移民法案。

川普今天在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的造勢活動中表示：「邊界問題被（政治）操弄的情況，前所未有。」

在川普全面性遊說之後，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）昨天在一封公開信中表示，這類法案若獲參院過關最後都勢必「胎死腹中」，因為這類法案永遠不會在共和黨握有多數的眾院通過。

川普說：「我們將開始美國最大的境內驅逐行動。」他這項重申多次的競選訴求，再度引起台下群眾的歡呼聲。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130128