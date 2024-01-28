日本COVID-19疫情連9週升溫 新變異株擴散

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省表示，新增COVID-19確診病例已連9週增加，也有看法指出已發生第10波流行。由於傳染力強的新變異株正擴散，專家呼籲民眾勿輕忽疫情，應持續做好防疫對策。

日本時事通信社報導，日本政府2023年5月已將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等級調降等同於季節性流感，因此掌握COVID-19患者數的方式，從原本的逐例通報變成由全日本約5000處定點醫療機構回報。

厚生勞動省表示，截至1月21日止一週內所回報的COVID-19患者數，平均每處醫療機構為12.23人，是前一週的約1.4倍，也是從2023年11月下旬起持續增加。因能登半島地震有許多人在避難所避難的石川縣，平均每處醫療機構為14.33人，是前一週的約1.4倍。

疫情升溫的背後原因，被認為是海外在2023年秋天起快速擴大的新變異株也在日本境內增加，這個新變異株就是從Omicron的BA.2.86進一步變異的JN.1。

世界衛生組織（WHO）表示，目前沒有JN.1較其他變異株更容易造成重症的報告。

不過，根據WHO及日本東京大學醫科學研究所等所發布的內容，因為變異提高了免疫逃脫能力，恐將易於造成疫情擴散。

日本境內病毒株正快速被置換成JN.1。日本國立傳染病研究所表示，民間篩檢機構調查1月1日到7日的194個檢體，發現JN.1已占到約2成，且推估2月初占比將上升到43%。

專精傳染病學的日本慶應大學客座教授菅谷憲夫說，JN.1逃脫免疫的能力看似更高，雖然現在可以說是疫情流行的「第10波」，但隨著JN.1的擴大可能會讓確診病例數更為增加。

菅谷根據海外報告指出，很難認為國內死亡病例數會因為JN.1擴散而快速增加，但仍強調有一定程度的重症化風險，所以特別是高齡者等人必須多加留意。

菅谷說，儘管流感看似已過流行高峰，但目前仍在流行，希望大家持續確實做好戴口罩及勤洗手等防疫對策。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130128