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日本人口持續集中東京圈 淨遷入回復至疫情前85%

2024/1/30 17:14
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本總務省今天根據戶籍登記（住民基本台帳）發布2023年人口遷移報告，遷入「東京圈」超過遷出人口數的「淨遷入」數為12萬6515人，已回復到2019年COVID-19流行前的85%。

日本經濟新聞報導，「東京圈」包含東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣。

而「東京圈」的「淨遷入」數與2022年相比增加2萬6996人，儘管之前曾因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩，但是2023年已經回復到2019年COVID-19爆發前的85%，也顯示人口持續朝「東京圈」集中。

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另外，東京都的「淨遷入」數達6萬8285人，跟2022年相比增加3萬262人，連續2年超越前一年。而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，居家辦公擴大導致東京都的「淨遷入」數一度減少，目前轉而呈現增加的趨勢。

日本各地遷入人口多於遷出人數的都道府縣僅為東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、滋賀縣、福岡縣，共7個都府縣；其餘地區遷入人口均少於遷出人數。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130130

#人口
#日本
#東京
#東京都
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