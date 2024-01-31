加前駐美大使柏尼：戰略模糊讓中國更加削弱台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多30日專電）加拿大前駐美大使柏尼（Derek Burney）今天在國家郵報（National Post）撰文指出，美國及盟友對台「戰略模糊」立場，會讓中國更有膽量削弱台灣，呼籲加拿大加強對台關係。

柏尼外交資歷長達30年，曾在1989年至1993年擔任加拿大駐美大使。在這篇標題為「台灣陷入中美對抗的準星中」的評論中，柏尼讚揚台灣選民勇敢選出被北京視為分離主義者和「麻煩製造者」的副總統賴清德為新任總統。

柏尼指出，投票結果顯示，2300萬台灣人民大多數贊成維持現狀，既不正式宣布獨立，也不成為中國的一部分，反映出美國及其西方盟友採取的「戰略模糊」程度。這種模糊性可能符合某些人利益，但對台灣人民來說，並未帶來太多寬慰；他們理當從所謂民主盟友那裡，得到進一步安全保證。

台灣選後，美國依例派出由前國家安全顧問哈德利（Stephen J.Hadley）率領的非官方代表團前往台北；此舉並未激起北京憤怒。柏尼對此表示，有些人認為，中國的低調反應可能預示北京將等待局勢進一步發展。如華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）評論所言：「中國國家主席習近平不需要在短期內控制台灣，他只是無法承受在他任內永久『失去』台灣的後果。」

柏尼認為，這樣的微妙平衡需要美國小心維護，但美國國會在批准對台軍援以及對烏克蘭和以色列援助陷入困局，無助於平衡。事實上，大多數國安專家認為，華府在烏克蘭問題上猶豫不決，與中國對台威脅加劇之間，存在直接關聯。

台灣是中美競爭的焦點，中國和它的北美競爭對手相比，擁有不受掣肘、政策一致的威權優勢。

柏尼質疑，「如果中國已經違背對香港人民的承諾，美國及其主要亞洲盟友為何還要在台灣議題上維持『戰略模糊』立場？這種『把頭埋在沙子裡』的外交，讓中國更有膽量削弱台灣。」

柏尼認為，「相反的，他們應該清楚表明，中國敵對行動將引發堅決軍事反應和嚴厲經濟制裁。這是共享民主價值的夥伴至少該做的事。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柏尼最後指出，加拿大正式祝賀台灣選舉，表示在民主人權與和平原則下，加拿大期待強化民間、科學、貿易和投資關係；不出所料，中國駐加大使館隨即向加拿大表達強烈不滿和堅決反對。

柏尼認為，加拿大與中國關係冰冷，能說的話已經不能再少，渥太華應該更進一步推動與民主島國台灣的經濟連結和更密切的關係，即使是非官方的，對台加雙方都只會有好處。（編輯：陳慧萍）1130131