美媒：若中國犯台 美國是否介入取決於日本

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（中央社東京31日綜合外電報導）美國媒體報導，中國如果以武力侵犯台灣，美國是否介入保台將取決於重要盟友日本，而日本的答案可能會形塑美國如何因應台灣的武裝衝突、其引發的後果及戰後全球樣貌。

美國網路媒體Vox指出，愈來愈多台灣人反對統一路線，大多數希望維持現狀。民進黨候選人賴清德提出的捍衛台灣民主與主權主張讓他贏得1月總統大選，這可能會讓台灣日益向華府靠攏，而非拉近與北京的關係。

報導指出，美中關係儘管自去年中國偵察氣球入侵美國領空的低點後有所回溫，但美國民主與共和兩黨仍認為，中國快速強化軍備及其地緣政治的野心已對美國構成威脅。而總統拜登持續發展並深化印太夥伴和維安關係的作為，嘴上雖沒有明說，但確實看起來像在籌組一支嚇阻中國的聯盟。

Vox指出，這也是為什麼，即使中共犯台的機率不大，或要數十年以後才發生，「如果中國無端犯台，日本會怎麼做？」的這個問題依舊如此急迫。因為日本的答案可能會形塑美國準備如何因應任何關於台灣的武裝衝突、其所引發的後果，及戰後世界的樣貌。

無論有沒有意願，日本本身都無法介入保衛台灣。這是因為日本二戰後的憲法放棄以戰爭作為解決爭端的手段，因此自衛隊只是一支為保衛日本領土而存在的部隊。

然而，日本與美國簽有安保條約。根據這個條約，當日本領土遭受攻擊，美國將協助排除；而交換條件則是允許美國在日本領土部署軍事力量，以「為日本的安全有所貢獻，以及維護遠東的國際和平與安全」。

Vox指出，目前有約5萬5000名美軍駐紮日本，美國軍事設施占地7萬7000英畝，其中大部分位於沖繩縣。在台灣發生的任何戰爭，美國都需要從這些地點部署海軍軍艦與戰機。

不過，使用這些軍事基地需要經過事先協商：日本必須給予美國許可，才能將這些設施用於捍衛日本外的戰鬥行動。

如果台灣遭到入侵，美國也有意介入，日本本身將陷入兩難：同意給予美國許可，恐暗示日本願意參與戰爭，徒增日本遭中國攻擊的風險；拒絕則可能破壞美日同盟，使日本因斬斷唯一的安全保障而變得脆弱。

而如果日本因國土與人民所受風險太大而拒絕美國，那麼無論與中國打什麼仗，美國都可能完蛋。美國如果在無法從日本部署軍事資產情況下出手干預台海戰爭，有可能戰敗；但如果完全不出手干預，則有可能輸掉戰略。

日本慶應大學（Keio University）國際關係名譽教授添谷芳秀（Yoshihide Soeya）說：「如果中國成功接收台灣，代表美國出局，意味著起碼在這個區域之內中國霸權正在擴張。」他說：「這將代表日本必須思考在這類中國影響力之下生存的國家戰略。若出現這種情況，我不知道美日同盟是否依舊存在。也許不會存在了，而之後世界將是完全不同的樣貌。」

Vox指出，即使日本同意讓美國使用軍事基地，也無法保證世界不會改變。這有一部分可能取決於日本給予何種類型的肯定答覆。一是日本可以僅允許美軍使用基地，並讓自身與戰爭保持距離，但參不參戰不是日本說了算，中國也可能有決定權；二是除了給予美國使用基地的許可，日本也可選擇從戰爭一爆發就向美國提供後勤或作戰支援。

某些兵棋推演結果顯示，包括華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）去年發布的結論，都指出第二個選項可大幅改善美國與盟友命運，給他們一個擋下中國的機會，即便美日將付出龐大代價並蒙受慘重損失。

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日本政策研究大學院大學（National Graduate Institute for Policy Studies）副院長兼教授道下德成（Narushige Michishita）說：「問題在於，我們是否願意為了捍衛台灣而犧牲自己？」他說：「雖然我認為日本愈來愈偏向捍衛台灣，但這也是為什麼日本或日本政府從未明說『我們將保衛台灣』。」

他說：「日本政府要四面兼顧、謹慎應對。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130131