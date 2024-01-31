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日本愛知縣火力發電廠傳爆炸 消防單位前往灌救[影]

2024/1/31 15:52（1/31 16:24 更新）
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日本愛知縣的武豐火力發電廠31日疑似發生爆炸，當地消防隊已出動14輛消防車前往灌救。（共同社）
日本愛知縣的武豐火力發電廠31日疑似發生爆炸，當地消防隊已出動14輛消防車前往灌救。（共同社）
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（中央社東京31日綜合外電報導）日媒報導，位於日本愛知縣的武豐火力發電廠今天傳出疑似發生爆炸，當地消防隊已出動14輛消防車前往灌救。鄰近民眾表示，曾聽到一次巨響，然後出現像地震般的數秒劇烈搖晃。

日本CBC電視台、日本電視台（NTV）報導，今天下午3時10分左右，消防單位接獲通報指出，聽到愛知縣武豐町的武豐火力發電廠發出爆炸聲響，並可以看到黑煙。

發生爆炸的地點疑為發電廠內鍋爐設施所在的13樓，當地消防隊已出動14輛消防車前往灌救。目前不清楚是否有人受傷。

距離爆炸現場約300公尺外的民眾表示，聽到一次巨響，然後出現像地震般的數秒劇烈搖晃。

日本放送協會（NHK）報導，當地消防單位相繼接獲民眾通報武豐火力發電廠冒出黑煙，消防等單位正在調查詳細狀況。

根據NHK設置在愛知縣中部國際機場攝影機所拍攝到的畫面，可以看到發電廠所在方位有大量黑煙上竄。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130131

影片來源：日テレNEWS
（中央社製圖）
（中央社製圖）
#日本
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