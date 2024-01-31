日本愛知縣武豐火力發電廠火警暫無人傷 區域供電不受影響

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（中央社東京31日綜合外電報導）位於日本愛知縣的武豐火力發電廠今天發生火警，業者表示，他們在通報消防單位的同時持續進行滅火，截至下午4時30分止並未接獲有人員受傷的資訊，且該區域現階段供電無虞。

日本CBC電視台、日本電視台（NTV）報導，今天下午3時10分左右，消防單位接獲通報指出，聽到愛知縣武豐町的武豐火力發電廠發出爆炸聲，並可看到黑煙。距爆炸現場約300公尺外的民眾說，聽到一次巨響，然後出現像地震般的數秒劇烈搖晃。

日本放送協會（NHK）報導，這場火警從發生起逾3小時後的現在，現場依然可以看到黑煙持續上竄。警消單位表示，目前暫無人員受傷或受困。

目擊火災發生並拍攝影像的21歲女性說，下午3時過後，在家裡聽到巨響並感覺房屋搖晃，從陽台出去時就看到火力發電廠邊冒黑煙邊燃燒。

她還說，之後聽到町內廣播告知發生火災；大批消防車趕來滅火灌救，到下午4時大致上已撲滅火勢。

由東京電力公司與中部電力公司共同出資成立、負責營運武豐火力發電廠的JERA電力公司表示，今天下午3時14分發現鍋爐附近冒煙，以及用來運送煤炭等燃料的輸送帶發生火災。

JERA指出，他們在通報消防單位的同時持續進行滅火，截至下午4時30分止並未接獲有人員受傷的資訊。火災發生當下5號機雖然正在運轉，但已在火災發生後的下午3時29分停機。

JERA提到，對地方民眾等相關人士造成困擾及擔憂，在此深深致歉。

中部電力公司社長林欣吾今天在記者會上說，武豐火力發電廠5號機鍋爐附近下午3時過後發生火災，「造成地方民眾嚴重憂慮，真的非常抱歉」。

有關目前中部電力公司轄內電力供應，林欣吾指出，現階段供電無虞。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130131

影片來源：日テレNEWS