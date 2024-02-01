德國機場安全人員罷工 逾1100航班取消影響數萬乘客

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（中央社法蘭克福1日綜合外電報導）德國各地機場安全工作人員罷工，今天有數以萬計乘客行程受到影響。這是歐洲最大經濟體德國的最新一起罷工。

法新社報導，德國機場協會（ADV）指出，包括最忙碌的法蘭克福（Frankfurt）機場以及首都柏林機場，德國境內11座機場至少取消了1100個航班。

法蘭克福國際機場的管理公司弗拉波特（Fraport）告訴法新社，法蘭克福機場已取消1120個起降航班中的310個，今天後續可能還有其他航班取消。

柏林機場表示，今天不會有航班起飛。柏林機場旅客吞吐量每天平均約5萬人。

德國服務業工會（Verdi）發起的這項罷工，受到影響的機場還包括漢堡（Hamburg）、不來梅（Bremen）、漢諾威（Hanover）、科隆（Cologne）、杜塞道夫（Duesseldorf）、萊比錫（Leipzig）、德勒斯登（ Dresden）、艾福特（Erfurt）和斯圖加特（Stuttgart）機場。

德國服務業工會負責工資協商的皮珀（Wolfgang Pieper）說，「高度到非常高度的參與」，讓這場罷工「有個好的開始」。

工會要求將時薪調高2.8歐元和更高的加班費。

德國服務業工會理事長魏納卡（Frank Werneke）捍衛這項罷工，表示相關地域勞動條件「悲慘到讓人想要得到一些救濟」。

勞資雙方將於下週繼續協商。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1130201