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烏克蘭持續攻擊克里米亞 聲稱在黑海摧毀俄軍艦

2024/2/1 22:32
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，在克里米亞半島附近的黑海水域摧毀一艘俄羅斯軍艦。烏克蘭對克里米亞半島的攻擊與日俱增。

法新社報導，克里米亞於2014年被俄羅斯吞併，且是俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）的基地，因此成為烏克蘭無人機和飛彈的廣泛攻擊對象，使俄羅斯處於守勢。

烏克蘭軍事情報機構發聲明表示：「一艘敵方飛彈護衛艦在夜間被摧毀。」俄羅斯沒有立即發表評論。

烏克蘭軍事情報機構說這艘軍艦為「伊萬諾維茨號」（Ivanovets），並聲稱這艘軍艦的價值高達7000萬美元（新台幣22億元）。

烏克蘭軍事情報機構發布的夜視影片中，可以看到一艘小船接近這艘軍艦，隨後發生大規模爆炸，然後這艘軍艦似乎開始側翻並下沉。

法新社無法獨立核實這段影片真偽或烏克蘭對此事件的說法。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1130201

#俄羅斯
#烏克蘭
#黑海
#法新社
#克里米亞半島
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