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烏克蘭對俄羅斯入侵提訴 國際法院決定部分受理

2024/2/3 14:33
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（中央社海牙2日綜合外電報導）聯合國最高司法機關「國際法院」（ICJ）今天決定將審理一起有關種族滅絕罪的案件，在本案中基輔當局請求院方宣布烏克蘭並未在烏東犯下種族滅絕罪，而俄羅斯以此當理由出兵攻打烏克蘭。

路透社報導，2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭數天後，烏克蘭向國際法院提出這起訴訟。

法官今天裁決國際法院有權審理原案中的一小部分。烏克蘭請求裁決俄羅斯入侵是否違反1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention），但法官駁回。

16名法官組成的合議庭反而表示，他們將在之後裁決烏克蘭是否在目前被俄羅斯占領的烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩州犯下種族滅絕罪。

烏方代表柯尼夫契（Anton Korynevych）在國際法院告訴記者，俄羅斯不實指控烏克蘭犯下種族滅絕罪，烏方並未犯下這些杜撰出來的屠殺事件，法院將就此爭議做出裁決至關重要。

他還說，國際法院2022年3月發布的緊急命令仍然有效，命令俄羅斯立即停止在烏克蘭的軍事行動，這點也很重要。

雖然國際法院的裁決屬於最終裁決且具法律約束力，但無法強制執行，俄羅斯等一些國家過去都曾無視這些裁決。 （譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130203

#俄烏戰爭
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