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智利野火罹難人數攀升至112人 總統：還會大幅增加

2024/2/5 16:57（2/5 17:13 更新）
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智利森林大火延燒比納薩瑪民宅。（路透社）
智利森林大火延燒比納薩瑪民宅。（路透社）
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（中央社智利比納薩瑪4日綜合外電報導）智利當局今天表示，中部地區野火造成的死亡人數已攀升至112人。總統波里奇（Gabriel Boric）警告，隨著救援隊持續搜救，死亡人數將會「大幅」增加。

路透社報導，當局表示，目前仍有數百人下落不明，隨著在被野火摧毀的山腰地帶和住宅內發現更多遺體，死亡人數料將持續攀升。

火勢自2日開始愈燒愈烈，正威脅比納薩瑪（Vina del Mar）與瓦巴萊索（Valparaiso）這兩個深受遊客喜愛沿海城市的外緣地區。這兩地的周邊都會區居民多達100餘萬人。

路透社在比納薩瑪地區以無人機拍攝畫面顯示，整個社區都付之一炬，居民在焦黑的房屋殘骸中翻找，燒焦的汽車殘骸散落在街道上。

法新社報導，在夏季的灼人熱浪下，救援人員繼續在瓦巴萊索滅火。上週末的氣溫已飆升至攝氏40度。

內政部今晚宣布，法醫辦公室收到112具遺體，其中32人的身分已獲確認。內政部表示，目前仍有40處的野火在延燒。

內政部副部長孟薩夫（Manuel Monsalve）今天說，智利全國共發生165起火災，估計僅在比納薩瑪和基爾普埃（Quilpue）地區就有約1萬4000間房屋受損。

據國家災害服務中心（SENAPRED），截至今日，中部和南部地區已有近2萬6000公頃的土地被燒毀。

現階段31架消防直升機和飛機，約1400名消防員、1300名軍事人員和志工正設法滅火。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1130205

#野火
#智利
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