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越南年節返鄉潮湧現 41人臥鋪客運超載近倍旅客

2024/2/6 16:04
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（中央社記者陳家倫河內6日專電）越南邁入年節返鄉高峰期，警方近日發現一輛從南定省（Nam Dinh）開往芒街市（Mong Cai）的41人臥鋪客運竟塞了81人，最後開罰2000萬越南盾（約新台幣2萬6000元）。

越南自8日起開始放農曆年假，並於上週五（2日）下班後進入返鄉高峰期，超載新聞陸續傳出。越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，海防市警方今天表示，決定對這起違規超載近倍旅客的案例開罰2000萬越南盾。

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這輛車子2月4日在公路行駛被警方攔下，駕駛與車輛所有人為武文燮（Vu Van Tiep），客運平日往來南定省海後縣（Hai Hau）與廣寧省（Quang Ninh）芒街市之間，為41人臥鋪車型。

警方上車檢查時發現，整輛客運竟然塞了81名客人，超載近倍，嚴重違反交通安全。警方除開罰外，還當場要求客運公司另派車輛將超載的旅客接走，並要求司機保證不再犯。（編輯：陳惠珍）1130206

#越南
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