民進黨國會未過半 謝長廷：未來社會走向共生和解

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（中央社記者戴雅真東京6日專電）民進黨在國會選舉沒有維持過半席次，駐日代表謝長廷今天表示，這顯示台灣社會發展會走向「共生和解」，未來不管誰執政，都必須學習更複雜的相處方式。

謝長廷今天在駐日代表處例行記者會上表示，這次大選後民進黨立委沒過半，很多年輕人投給民眾黨，民進黨對此要檢討，當作一個警惕。

他表示，這也顯示台灣社會發展會走向共生和解。同黨容易協調，但與不同政黨的人合作，需要更多誠信、約定，以及紀律。從這點來看，台灣似乎慢慢走向更複雜的時代，要學習與不同意見的人和平共處，而不是像殺父仇人一樣仇視對方，這在民主社會是不正常的。

謝長廷選後曾在臉書發文稱，「我在2005年擔任行政院長時，經歷了一段朝小野大的折磨，當時我在施政報告呼籲共生和解，但在劇烈的惡鬥氣氛下並不受歡迎，朝野悪鬥浪費時間精力，也耽擱台灣的發展。經過十多年，台灣社會似乎期待和解，希望朝野立委能夠以台灣人民的福祉為最高目標，理性問政。」

「不過，和解是比鬥爭更困難的工程，各方都必須有自制、紀律、約束和同理心，可惜這些都是台灣政治文化比較欠缺，但卻是必須加速學習的課程。」

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謝長廷也指出，立法院長選舉結果前不久出爐，符合民主原則。雖然先前有不同政黨合作的風聲，但如同他所說，這需要更好的信賴關係才能達成。

他表示，這次他完全沒有介入，也不敢介入，雖然他和柯文哲有不錯交情，但他理解這不是柯文哲一個人能夠決定的事，加上大家疑心暗鬼，謠言滿天飛，「雖然事實只有一個，但會出來很多故事版本，事情沒成，還會沾一身腥。」（編輯：陳承功）1130206