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土耳其強震週年追悼活動 官員遭民眾狂噓喊下台

2024/2/6 19:40
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（中央社土耳其哈泰市6日綜合外電報導）蹂躪土耳其東南部的強震今天屆滿週年，逾1萬民眾稍早齊聚受創最重的哈泰省（Hatay），參加守夜追悼活動，還有部分民眾針對政府災後救援不力表達抗議。

路透社報導，這場規模7.8強震堪稱土耳其近代史上最致命的災難，不僅將土國東南部與鄰國敘利亞的部分地區夷為平地，也造成土國逾5萬人喪生、敘利亞約5900人死亡，還有數百萬人無家可歸。

在追悼活動期間，部分民眾呼籲中央和地方政府官員辭職下台，並在官員上台致詞時猛喝倒采，要求他們不要出席活動。

這場活動在哈泰市的廣場舉辦，部分民眾趁衛生部長克扎（Fahrettin Koca）上台致詞時高喊「有人聽到我的聲音嗎？」這句口號是指震災後受困瓦礫堆下人們發出的求救訊號，許多人在廢墟中苦等救援數天之久。

當地居民說，許多人並非被倒塌的房屋壓死，而是因為在寒冷天候下遲遲等不到救援而逝世。

哀悼活動結束後，與會民眾紛紛將鮮花扔進流經哈泰市的阿西河（Asi River）。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130206

#土耳其
#強震
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