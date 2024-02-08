情報機構：中國駭客組織鎖定美基礎建設已至少5年

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國和盟國情報機構今天在聯合聲明中表示，一個針對美國關鍵基礎設施的中國駭客組織已活躍長達5年。

路透社報導，美國國家安全局（U.S. National Security Agency）、美國網路監管機構「網路安全和基礎設施安全局」（CISA）、聯邦調查局（FBI）、運輸安全局（Transportation Security Administration）表示，這個名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的組織已悄悄侵入航空、鐵路、大眾運輸、公路、海事、管線、水利和下水道機構等網絡。

美國情報官員觀察到，駭客侵入某些受害資訊科技環境並取得立足點已至少5年。聲明並未透露受害機構名稱。

上述聲明由英國、澳洲、加拿大和紐西蘭的網路安全機構共同簽署，是美國官員針對「伏特颱風」發出系列警告的最新一份。「伏特颱風」特別引起警惕，是因為它的目的似乎是破壞，而不是刺探情報。

由於駭客攻擊廣泛，白宮與包括多家電信和雲端運算公司在內的私人科技產業召開一系列會議，美國政府在會議上請求協助追蹤駭客活動。

路透社上週報導，美國政府已啟動對抗「伏特颱風」行動，方法是從遠端制止其部分行動。

網路安全和基礎設施安全局高官高德斯坦（Eric Goldstein）在聲明發布前對路透社表示：「我們非常擔心中國國家資助的行為者，也就是業界稱為伏特颱風的惡意網路活動。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130208