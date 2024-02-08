印尼青年愛看書 打造街頭漂書箱推廣閱讀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼雅加達過去3年多因疫情衝擊，大型書店紛紛歇業，但在這段期間，市區公園和捷運站卻陸續出現作為書本交換站的漂書箱，這是源自於熱愛閱讀的印尼青年法瑞德的想法，他希望藉此推廣閱讀，並將雅加達打造成一個閱讀城市。

具北歐風格、宛如蜂巢的木製書櫃，矗立在雅加達市中心的人行道上，讓路過的行人忍不住多看兩眼。名為Bookhive的漂書箱，自2021年開始，出現在雅加達街頭，幕後推手是印尼青年法瑞德（Farid Hamka）。

今年30歲的法瑞德向中央社說，因長年空污和交通阻塞等問題，他一直都不喜歡雅加達這座城市，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，通勤人數銳減，空氣變清新，使他逐漸喜歡上雅加達，且熱愛行走在城市各個角落，才開始思考要如何回饋自己生長的土地。

曾在英國留學的法瑞德說，他發現倫敦人很喜歡閱讀，「遊民、通勤人士都愛看書，就像聊電影和戲劇一樣，人們也討論書籍，整個城市四處都能看到書的影子」。

他希望也能在雅加達分享書籍並推廣閱讀，因此決定在家門口設立免費書本交換站，並邀請設計師友人製作歐式風格的漂書箱，結果意外在社群上爆紅，引發討論。

法瑞德指出，第一個漂書箱是友人搬家而捐給他的書，大約共100本，後來漂書箱在社群媒體上爆紅後，第二個月就立刻增設4個漂書箱，還得到了私人公司贊助。

隨著Bookhive漂書箱知名度大增，法瑞德聯繫雅加達省政府，並得到官方大力支持，使他得以在公園和捷運站等共16個地點設置漂書箱，如今成為愛書人的聚會地點及雅加達的一大亮點。

法瑞德告訴中央社，很多人希望他們能設立更多的漂書箱，因為這對愛好閱讀的人有很大幫助。

他解釋，雅加達的圖書館不多，因此不容易借書，加上需辦借書證，對於很多人而言並不方便；至於實體書店的書籍價格昂貴，因此人們認為漂書箱有助其在雅加達的公共場域閱讀。

免費提供書籍交換的Bookhive漂書箱成立至今邁入第3個年頭，法瑞德透露，雖然曾有人偷書去販賣，但大部分都十分愛惜漂書箱，且有意識地共同監督和保護它，「漂書箱是靠社區民眾一起維護，我們會在書上蓋章，確保這些書不會流到市面上，而是免費供民眾閱讀」。

法瑞德期待印尼其他城市未來能設置漂書箱，並推向世界各國。

法瑞德說：「閱讀能帶來希望，養成閱讀則能改變人們的生活。」未來他將推動在火車車廂內設置漂書箱，讓閱讀理念推廣到印尼各地。（編輯：張芷瑄）1130208

Bookhive漂書箱設置在雅加達市中心街道，近年在印尼社群媒體爆紅，引發討論。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月8日

雅加達捷運站內的Bookhive漂書箱造型相當特殊，十分顯眼。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月8日