日本去年刑案數暴增逾10萬件 民眾體感治安也惡化

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本2023年全年刑法犯罪數較2022年大增17%，來到70萬3424件，較2022年增加10萬2093件，回到COVID-19疫情擴大前的2019年水準，連民調顯示的民眾「體感治安」也同步惡化。

日本讀賣新聞報導，日本警察廳官員表示，治安情勢嚴峻，將在關注未來動向同時，強力推動相關對策來減少與民眾切身相關的犯罪件數。

警察廳公布的2023年犯罪情勢統計顯示，警察廳定義的刑法犯罪數從最高峰的2002年約285萬件後持續減少，但到了2022年時以60萬1331件睽違20年轉增，2023年更一口氣較2022年增加10萬2093件。

從犯罪類別來看，2023年路上強盜及自行車遭竊等「街頭犯罪」為24萬3995件，較2022年增加21%，推升整體刑法犯罪數。

而在傷害及暴力事件，2023年也較2022年增加，警察廳研判可能與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，鬆綁行動限制造成人潮回流有關。

至於殺人及性犯罪等「重大犯罪」，2023年總計1萬2375件，較2022年增加29.8%，就算跟COVID-19疫情前的2019年相比，也大幅成長25%。

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有關佯裝被害人兒孫進行詐欺等「特殊詐欺」案件數，2023年總計1萬9033件，較2022年增加8.3%；2023年受害金額也比2022年增加約70億日圓，來到約441億日圓（約新台幣93億2194萬元）。

警察廳2023年10月以年滿15歲的5000名男女為對象進行民調，被問到這10年來治安是否有變好，71.9%受訪者認為「治安惡化」或「整體來說治安惡化」，較2022年調查的67.1%成長4.8個百分點，可以看出民眾「體感治安」同步惡化。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1130208