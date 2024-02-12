更多編輯台推薦新聞：
護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料
文化

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

吉隆坡交通塞車夢魘 連馬來西亞人都害怕

2024/2/12 14:16（2/12 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬來西亞首都吉隆坡如遇交通巔峰時段，塞車程度也不遑多讓，連大馬在地人都害怕。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月12日
馬來西亞首都吉隆坡如遇交通巔峰時段，塞車程度也不遑多讓，連大馬在地人都害怕。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）一份曾評比全球城市交通壅塞程度排行顯示，英國倫敦是最塞車城市，馬來西亞首都吉隆坡雖位居第143名，但如遇交通巔峰時段，塞車程度也不遑多讓，連大馬在地人都害怕。

馬來西亞天然資源豐富，也是重要的產油國，汽油售價相對低廉，國產車售價相當親民，大馬地鐵與公車等公共交通系統與其他先進國家相比仍有不及，當地多數人以駕車代步。

首善之區的吉隆坡是商業中心，也是外商公司駐點的區域總部，馬來西亞近年來高樓林立，除知名地標國油雙峰塔等陽光購物中心（Suria KLCC）百貨商場外，甫於去年底開幕並坐落於吉隆坡國際金融區中心的The Exchange TRX商場，更是集聚購物、餐飲、休閒娛樂新地標，都是主要塞車路段。

如果以位於吉隆坡黃金三角區（蛋黃區）的柏威年購物廣場（Pavilion Kuala Lumpur）為例，這裡百貨商場林立，永遠是觀光客最愛，但也幾乎全年無休式的交通阻塞，嚴重塞車程度讓行經的駕駛為之氣結。

Grab駕駛穆罕默德（Mohamed）受訪表示，柏威年購物廣場周邊堪稱是吉隆坡最經典的塞車路段，如遇大雨情況更為嚴重，如非必要，他不會輕易或「冒險」駛入，否則非常浪費時間。

他認為，馬來西亞國產車價親民，多數人買車代步，但吉隆坡公共交通系統仍不夠完美，汽車過多結果讓交通大打結，除柏威年購物廣場周邊外，諸多百貨商場附近也是駕駛人普遍認定的「黑區」。

大馬媒體去年8月間報導，香港YouTuber Mario Hau孝仔到大馬旅居兩個月之後，除從食衣住行、文化與語言等方面表達看法外，也認為吉隆坡最差的地方就是交通，這座城市的道路大部分時間都嚴重堵車，甚至難以想像。

荷蘭自動導航系統生產商TomTom公司（TomTom）調查全球56個國家共389個城市的2022年交通趨勢，去年公布「TomTom交通指數」（TomTom Traffic Index）顯示，大馬首都吉隆坡排行名列143，平均每10公里開車要花上16分20秒，平均時速約29公里，吉隆坡人每年因塞車浪費多達75小時，每年因道路高峰期浪費159小時。（編輯：韋樞）1130212

馬來西亞天然資源豐富，也是重要的產油國，汽油售價相對低廉，國產車售價相當親民，多數當地人多半駕車代步，吉隆坡都會地區停車場有時一位難求。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月12日
馬來西亞天然資源豐富，也是重要的產油國，汽油售價相對低廉，國產車售價相當親民，多數當地人多半駕車代步，吉隆坡都會地區停車場有時一位難求。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月12日
#交通
#吉隆坡
#馬來西亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.240