吉隆坡交通塞車夢魘 連馬來西亞人都害怕

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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）一份曾評比全球城市交通壅塞程度排行顯示，英國倫敦是最塞車城市，馬來西亞首都吉隆坡雖位居第143名，但如遇交通巔峰時段，塞車程度也不遑多讓，連大馬在地人都害怕。

馬來西亞天然資源豐富，也是重要的產油國，汽油售價相對低廉，國產車售價相當親民，大馬地鐵與公車等公共交通系統與其他先進國家相比仍有不及，當地多數人以駕車代步。

首善之區的吉隆坡是商業中心，也是外商公司駐點的區域總部，馬來西亞近年來高樓林立，除知名地標國油雙峰塔等陽光購物中心（Suria KLCC）百貨商場外，甫於去年底開幕並坐落於吉隆坡國際金融區中心的The Exchange TRX商場，更是集聚購物、餐飲、休閒娛樂新地標，都是主要塞車路段。

如果以位於吉隆坡黃金三角區（蛋黃區）的柏威年購物廣場（Pavilion Kuala Lumpur）為例，這裡百貨商場林立，永遠是觀光客最愛，但也幾乎全年無休式的交通阻塞，嚴重塞車程度讓行經的駕駛為之氣結。

Grab駕駛穆罕默德（Mohamed）受訪表示，柏威年購物廣場周邊堪稱是吉隆坡最經典的塞車路段，如遇大雨情況更為嚴重，如非必要，他不會輕易或「冒險」駛入，否則非常浪費時間。

他認為，馬來西亞國產車價親民，多數人買車代步，但吉隆坡公共交通系統仍不夠完美，汽車過多結果讓交通大打結，除柏威年購物廣場周邊外，諸多百貨商場附近也是駕駛人普遍認定的「黑區」。

大馬媒體去年8月間報導，香港YouTuber Mario Hau孝仔到大馬旅居兩個月之後，除從食衣住行、文化與語言等方面表達看法外，也認為吉隆坡最差的地方就是交通，這座城市的道路大部分時間都嚴重堵車，甚至難以想像。

荷蘭自動導航系統生產商TomTom公司（TomTom）調查全球56個國家共389個城市的2022年交通趨勢，去年公布「TomTom交通指數」（TomTom Traffic Index）顯示，大馬首都吉隆坡排行名列143，平均每10公里開車要花上16分20秒，平均時速約29公里，吉隆坡人每年因塞車浪費多達75小時，每年因道路高峰期浪費159小時。（編輯：韋樞）1130212