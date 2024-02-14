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馬來西亞小飛機墜機 2人罹難

2024/2/14 12:50
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（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）馬來西亞雪蘭莪州加埔（Kapar）昨天傳出小飛機墜機意外，飛機墜落在甘榜篤慕達（Kpg Tok Muda）油棕園，消防救難人員在油棕園內發現罹難的機師與副駕駛。

罹難者家屬今天上午到巴生中央醫院認屍，神情哀傷。

馬來西亞消防和救援局（Fire and Rescue Department Malaysia）公告指出，小飛機昨天中午左右發生墜機，並先後於晚間7時多尋獲罹難者遺體。救難人員是在失事小飛機機艙內找到兩名罹難者。

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根據大馬當地媒體東方日報、中國報、「新海峽時報」（New Straits Times）報導，這架小飛機失事撞擊地面，其中有45%的機身被埋在鬆軟的泥土裡。大馬媒體報導，由於飛機墜機速度與地面泥土鬆軟，罹難者遺體在地底數公尺處被發現。

馬來西亞消防和救援局出動近40名消防人員，在墜機現場附近展開地毯式搜索，警方出動無人機與警犬，民防人員與當地居民也加入協助。（編輯：高照芬）1130214

#馬來西亞
#墜機
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