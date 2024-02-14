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菲律賓軍艦部署西部海域 維護海上利益

2024/2/14 23:56
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（中央社馬尼拉14日綜合外電報導）一名菲律賓高階海軍官員表示，菲律賓為「保護其海上利益」，已在面向南海的巴拉旺島（Palawan Island）海域部署一艘軍艦。此舉可能會激怒中國。

路透社報導，在這個有爭議水道的緊張局勢不斷升溫之際，菲律賓海軍准將戴沙貢（Edward Ike De Sagon）表示，這艘軍艦在巴拉旺省的部署「將提醒所有膽敢挑戰我們主權的人，我們已做好準備並保持警惕。」

戴沙貢還說，這也將「加強保護國家西部邊境海域和利益的努力」。

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在菲律賓和美國於南海舉行聯合海上演習數天後，菲律賓部署了也被稱為PS35的「哈辛托號」（BRP Emilio Jacinto）巡邏護衛艦。馬尼拉和北京當局因接二連三的領土爭端互相指責。

菲律賓去年4月根據與盟友美國簽訂的「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），公布新增4座可供美軍使用的軍事基地位置，其中一座位於巴拉旺島南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island），地點靠近南海。（譯者：王嘉語/核稿：徐崇哲）1130214

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