巴基斯坦大黨協商執政 前總理夏立夫有望2度上台

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（中央社記者林行健新德里15日專電）巴基斯坦國會大選完成開票，在主要政黨協商籌組聯合政府之際，前總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）有望2度出任這個職位。

巴基斯坦8日舉行國會下議院和各省省議會選舉，初步投票結果11日揭曉，由夏巴茲．夏立夫擔任黨魁的「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）在下議院取得75席，前外交部長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto Zardari）領導的「巴基斯坦人民黨」（PPP）取得54席。

最獲人民支持的巴基斯坦正義運動黨（PTI）估計有近100名候選人當選，但這個政黨因選前被選舉委員會取消參選資格，迫使候選人需以獨立身分競選，即使這個數字比其他政黨都多，也不能視為最大黨。

巴基斯坦下議院有336席，266席由直接選舉產生，其餘的70席依政黨得票比例分配給婦女及弱勢族群；這次大選無單一政黨獲得過半數席次，必須籌組聯合政府。

巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派、巴基斯坦人民黨、在下議院贏得17席的「巴基斯坦統一民族運動黨」（MQM-P）以及其他小黨，目前正在協商籌組聯合政府事宜。

下議院最大黨PML-N的創始人納瓦茲．夏立夫（Nawaz Sharif）13日提名他的弟弟夏巴茲．夏立夫出任總理。巴基斯坦Geo News報導，第2大黨巴基斯坦人民黨支持這項提名。

作為交換條件，巴基斯坦人民黨主席比拉瓦爾．布托．札達里希望PML-N支持他的父親阿瑟夫．阿里．札達里（Asif Ali Zardari）出任總統，且希望PPP能掌管下議院多個重要常設委員會。

夏巴茲．夏立夫曾於2022年4月至2023年8月擔任巴基斯坦總理；阿瑟夫．阿里．札達里曾於2008年9月至2013年9月擔任巴基斯坦總統。

巴基斯坦這次大選有6000多萬選民投票，投票率47.6%。巴基斯坦正義運動黨聲稱選舉有大規模舞弊，否則他們將獲多更多席次，現正透過司法途徑挑戰多個選區的計票結果。

投票日當天全國行動通訊服務一度中斷，再加上開票速度緩慢，有些人懷疑軍方建制派在影響選舉過程，以確保PML-N成為贏家。

觀察人士擔憂，在巴基斯坦正義運動黨是下議院實際最大黨、且與軍方對立的情況下，巴基斯坦政局將陷入進一步動盪，讓經濟危機雪上加霜。（編輯：郭中翰）1130215