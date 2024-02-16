美總統選前 英研究：中國影響力作戰加劇社會分裂

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）根據一份新報告，多年來一直試圖提高北京利益的中國影響力行動，現在正在利用人工智慧（AI）和許多社群媒體帳號，在11月美國總統大選前，加劇美國社會不滿和分裂。

「紐約時報」（The New York Times）報導，根據倫敦非營利研究組織戰略對話研究所（Institute for Strategic Dialogue）今天發布的這份報告，這場名為「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）的行動希望透過誣衊美國充斥著城市衰敗、街友、芬太尼濫用、槍枝暴力和基礎設施老舊，讓選民期待幻滅。

報告稱，另一個目的是讓國際社會相信美國正處於混亂狀態。許多AI生成圖像正持續推動一項觀點，那就是11月總統大選將損害且可能摧毀美國。

報告撰寫者、戰略對話研究所資深分析師湯瑪斯（Elise Thomas）說，美國的「高度兩極分化」讓中國嗅到機會。Spamouflage行動聚焦美國總統大選帶來的社會衝突和對立，可能表明北京希望如何影響今年世界各地舉行的許多其他重要選舉。

湯瑪斯在聲明中說：「美國民主被描繪成不和諧且軟弱的根源。他們試圖營造僵化的超級大國陷入混亂的感覺，無法解決其內部問題，也不適合在國際舞台上擔任領導者。」

湯瑪斯在報告中寫道，Spamouflage行動至少從2017年開始就一直很活躍，「由於規模龐大，而且未能吸引真正社群媒體用戶的顯著參與，在研究人員中惡名昭彰」。

臉書（Facebook）和Instagram的母公司Meta去年夏天表示，已經刪除數千個社群媒體帳號和數百個與這個行動相關的頁面。Meta研究人員認為此行動與中國執法部門有關。

湯瑪斯寫道，雖然Spamouflage行動也在YouTube、TikTok、Medium和「其他幾十個論壇、網站和社群媒體平台上」運作，但它在X平台更容易擴散。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1130216