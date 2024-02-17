皮尤調查：關注俄烏中東台海 美民眾呈世代差異

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國智庫「皮尤研究中心」調查顯示，認為俄烏、中東、台海3大全球熱點對美國國家利益重要的美國民眾都超過7成，黨派界線不明顯，但越年長越重視、越年輕越不看重。

俄國入侵烏克蘭將於月底屆滿兩年，去年10月7日爆發的新一輪以哈戰事有升溫趨勢，而台海兩岸關係近年始終處於緊繃。皮尤研究中心（Pew Research Center）今天發布一份於1月22到28日、就美國成年民眾對俄烏、中東、台海局勢所做的民調。

民調顯示，認為俄烏戰爭對「美國國家利益」重要的受訪者達74%（43%認為非常重要、30%認為還算重要）；認為以哈戰爭對美國國家利益重要者達75%（47%認為非常重要、28%還算重要）；認為台海緊張重要者也達75%（45%認非常重要、30%還算重要）。

若問對「個人影響」是否重要時，65%受訪者認為以哈戰爭對自己很重要（32%認非常重要、33%認還算重要）；59%認為俄烏戰爭對自己很重要（25%認非常重要、34%認還算重要）；57%認為台海緊張對自己很重要（23%認非常、34%認還算重要）。

從黨派角度看，則俄烏戰爭分歧較明顯。民主黨或傾向民主黨受訪者裡，81%認為俄烏對美國國家利益重要，共和黨或傾向共和黨者僅69%，落差達12個百分點。對個人影響方面，民主黨或傾向者65%認俄烏對自己很重要，共和黨或傾向者為56%。

至於以哈戰爭與台海緊張則幾無黨派差異。民主黨或傾向者77%認以哈對國家利益重要、67%認對自己重要；共和黨或傾向者76%認以哈對國家利益重要、66%認對自己重要。

民主黨或傾向者裡78%認台海緊張對國家利益很重要、62%認對自己很重要；共和黨或傾向者76%認台海緊張對美國國家利益重要、56%認對自己重要。

但若從年齡層看，則出現越年長越關注、越年輕越不看重的情況。65歲以上者認為以哈戰爭對美國國家利益重要者達89%、50-64歲為83%、30到49歲為67%、18-29歲為64%。認為對自己重要者，65歲以上達81%、50-64歲71%、30-49歲58%、18-29歲54%。

65歲以上者認為俄烏戰爭對美國國家利益重要者達86%、50-64歲為76%、30到49歲為70%、18-29歲為67%。認為對自己重要者，65歲以上達78%、50-64歲65%、30-49歲51%、18-29歲47%。

認為台海緊張對美國國家利益重要者，65歲以上為88%、50-64歲為82%、30到49歲為69%、18-29歲為63%。認為對自己重要者，65歲以上為77%、50-64歲65%、30-49歲48%、18-29歲只剩40%。（譯者：陳亦偉）1130217