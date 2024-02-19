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首頁 / 國際

美中角力擴至生技領域 美議員憂不敵中國籲採取行動

2024/2/19 17:45
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國會議員提出警告說，美國在生物科技領域若不敵中國，恐導致國安和商業利益風險。但部分人士認為，制裁中國生技公司只會對美國造成傷害。

美聯社報導，美國聯邦參議院與眾議院相繼提案，禁止美方「關切的敵對外國生技公司」與接受美國聯邦資金的醫療供應商做生意。這些法案點名4家中國國營企業，包括生技公司華大基因（BGI）和藥明康德（WuXi AppTec）。

抨擊這些法案的人士警告，限制中國企業將阻礙可能帶來更大好處的進步。美國瓦沙大學（Vassar College）鑽研中國生技產業的助理教授柯普林（Abigail Coplin）說：「在生技領域，一個人無法透過排除其他人來維持競爭力。」

柯普林擔心，美國決策官員可能過度執著於生技領域的軍事應用，導致美國治療疾病和養活全球人口的努力受阻。

生技創新組織（Biotechnology Innovation Organization）執行長金恩（Rachel King）致函支持這項法案的議員表示，這項立法將「對藥物研發供應鏈造成難以言喻的傷害，不論對當前已核准及上市的療程，或對數十年來形成的藥物研發管道都是。」

不過，眾院中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，這事攸關重大。他是威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員，他提出眾院版草案，並在上周率國會代表團赴波士頓會晤生技業主管。

蓋拉格表示：「這不只是攸關供應鏈或國安，或是與經濟安全有關的戰爭；我認為這是道德與倫理的戰爭。隨著生技業以極為驚人的步調發展，贏得這場競賽的國家，將為如何使用這些技術制定倫理標準。」

蓋拉格指出，美國必須「制定道路規則」，若不這麼做，「我們將活在一個缺少自由和道德的世界」。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130219

#中國
#蓋拉格
#藥明康德
#美國
#華大基因
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