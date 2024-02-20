221年一見 美17年蟬13年蟬同時破土估數量達上兆隻

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國中西部和南部地區今年將發生一種罕見的自然現象：兩群數量合計超過1兆隻的周期蟬將同時破土而出，這種情況每隔221年才出現一次。

這兩群蟬將於今年4月左右開始同時破土，一群集中在美國中西部各州，另一群在美國南部和中西部；兩群各有一小部分在伊利諾州重疊。

以下為路透社整理這起自然事件的相關資訊：

●周期蟬和一年生蟬有何不同？

以一年生蟬來說，有些個體可在任何一年破土，牠們以幼蟲型態在地下度過1年到9年不等，因物種而異，且不會同時破土，時間互相錯開。

周期蟬幼蟲在地下蟄伏的時間則更長，通常是13年或17年，而且會同時破土，意即一群之中所有個體都會在同一年的4月底至6月期間破土，確切時間取決於所在地點。

全球有超過3000種蟬，但只有9種屬於周期蟬，北美曾發現其中7種。印度有一種薄翅蟬屬的周期蟬，每4年破土一次；在斐濟，一種Raiataena屬的周期蟬每8年破土一次。

● 今年同時破土的兩群蟬是什麼物種？

美國華府的國家自然史博物館（National Museum of Natural History）昆蟲學家夏克萊（Floyd Shockley）說，以17年為周期的「第13群」（Brood XIII）蟬分布範圍大多限於伊利諾州北部、愛荷華州東部、威斯康辛州南部和印第安納州西北端的數個郡。這一群蟬包含3種周期蟬物種。

夏克萊指出，以13年為周期的「第19群」（Brood XIX）蟬廣泛分布在阿拉巴馬州、阿肯色州、喬治亞州、印第安納州、伊利諾州、肯塔基州、路易斯安那州、馬里蘭州、密蘇里州、密西西比州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、田納西州、維吉尼亞州等15州。這一群蟬包括4種周期蟬物種。

這兩群蟬的分布範圍跨越17州，只在伊利諾州中部一小片地區重疊；但由於距離很近，彼此可能會雜交。

● 這次同時破土何時發生？會持續多久？

這些周期蟬預計在4月中旬從分布地帶的南方開始破土，一直往北持續到6月。夏克萊分析，在分布範圍較稠密的地帶，有鑑於多數群體就地繁衍的數量可超過每英畝150萬隻蟬，這次破土期間很輕易就會出現超過1兆隻蟬。

● 蟬破土後要做什麼？

喬治華盛頓大學（George Washington University）昆蟲學者里爾（John Lill）指出，一旦土壤暖到攝氏17.8度左右，蟬就會開始破土，主要在夜晚。這些幼蟲能爬上樹幹、籬笆、植被等任何堅硬表面，然後蛻變為有翼成蟲。

數天後，成蟲飛入樹冠，雄蟲會大聲「合唱」，靠著震動鼓膜來呼喚雌蟲。雄蟲的腹部較空，可當作放大音量的共鳴空間。被特定雄蟲呼喚引來的雌蟲則輕輕振翅發聲回應，這樣就算情投意合了。

里爾說，兩蟲共結連理後，雌蟲會在陽光普照的地方尋找樹枝產卵，6、7週過後，孵出的幼蟲會落到地面並躲入地下，成為新一代的周期蟬。

● 下次「蟲蟲極大期」會在什麼時候發生？

這兩群蟬上次在同一年破土發生於1803年，下次預計會落在2245年。（譯者：曾依璇/核稿：侯姿瑩）1130220