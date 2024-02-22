人事費不能動 美軍砍先進機艦項目以符開支上限

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）拜登政府去年與國會達成協議為國防支出設限。五角大廈據此將削減100億美元支出，計劃減少F-35戰機、攻擊核潛艦採購量，砍掉一些陸軍直升機項目，確保經費不超標。

美國政治新聞網Politico報導，美國總統拜登與國會共和黨人去年達成債務上限妥協，即「財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act），限制支出換取提高聯邦借貸額度避免災難性違約。眾議院共和黨人推動削減支出以控制赤字，對國防和國內支出訂上限兩年。

據2名官員和一名國會助理透露，五角大樓計劃下月提交一份新的預算需求，將2025會計年度的國防開支壓在8500億美元以內。與前一版的年度開支計畫相比，新版削減100億美元，約合國防預算1%多。

1%在近9000億美元規模裡聽起來很小，但官員指出，由於不能碰部隊加薪和其他人事費用，因此只能砍武器現代化計畫內的經費。

為符合支出上限，各軍種都準備削減重大武器項目。以海軍為例，自1990年代末起每年都編列2艘維吉尼亞級攻擊核潛艦經費，每艘40多億美元，現在2025會計年度裡只剩1艘。

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陸軍近期也宣布全面調整航空項目，砍掉重要直升機與無人機計畫，把經費留給陸軍認為現代戰場最需要的機種。犧牲用於替代OH-58戰蒐直升機的「未來攻擊偵察機」計畫、終止UH-60黑鷹直升機延壽升級、延後生產供黑鷹與阿帕契及原本新偵察直升機所需的改良渦輪發動機、汰除無人機隊中的RQ-7、RQ-11。

空軍方面則削減18%的F-35匿蹤戰機採購量，並整併一些戰機、轟炸機單位。（譯者：陳亦偉）1130222