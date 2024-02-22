以色列國會壓倒性表決 反對片面承認巴勒斯坦國

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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列國會今天壓倒性支持一項由總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出的提案，該提案反對任何片面承認巴勒斯坦國的行為。

「華盛頓郵報」幾天前報導，美國總統拜登政府和一小群阿拉伯國家正在制定一項全面計畫，要讓以色列和巴勒斯坦人之間長久和平。

報導稱，這項計畫包含巴勒斯坦建國的明確時程表。

華郵報導指出，這項計畫「預計將從至少持續6星期的停火開始」，官員希望能在3月10日穆斯林聖月齋戒月（Ramadan）展開前達成協議。

協議將包含暫停交戰、釋放巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日發動攻擊以來在加薩（Gaza）扣押的人質，以及最終巴勒斯坦建國的時程表。

以色列國會今天支持尼坦雅胡的提案，120名議員中有99人表決支持。

尼坦雅胡在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上表示：「這場具里程碑意義的表決，凸顯了我們的集體決心。」

法新社報導，尼坦雅胡指出，這次表決向國際社會傳達「強而有力的訊息」。

這項經國會表決的提案稱，任何解決方法都「只能透過各方之間的直接談判，且不設任何前提」。

「以色列將持續反對片面承認巴勒斯坦國。」

提案還說：「10月7日屠殺事件後做出這類宣告，會為前所未有的恐怖主義提供巨大獎勵，並阻止任何未來的和平協議。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130222