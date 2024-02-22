拜登強化美國港口網路安全 關切中國製起重機風險

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署一項行政命令，目的在強化美國港口網路安全，特別考量到有關於中國製起重機可能帶來的風險。

法新社報導，這項行政命令制定「網路安全最低要求」，目的在於改善港口和港口設施事件報告。

負責網路暨新興科技的白宮副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）向記者表示：「美國港口僱用3100萬美國人，為經濟貢獻5.4兆美元，同時也是貨物進入美國的主要入境點。」

紐柏格說：「港務是否得以持續，對我們國家、經濟和國家安全的成功有著明顯和直接的影響。」

聯邦政府同時支持美國自行生產起重機，並在未來5年投資港口基礎設施200億美元。

美國海岸防衛隊網路司令部指揮官范恩（John Vann）表示：「中國製的船岸起重機全球市占率最高，占美國港口起重機將近80%。」

范恩估計，在美國運作的此類中國製起重機略多於200台，其中92%已接受海岸防衛隊檢查是否存有瑕疵或網路安全威脅。

紐伯格說：「中國的威脅是這項行政命令的關鍵…將有助於保護港口免受其害。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130222