印度瑞辛納對話 台學者：台外交政策維持穩健

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（中央社記者林行健新德里23日專電）印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）討論台灣選後前景與區域安全局勢，台灣智庫學者強調，台灣新政府上任後預料會在外交政策上維持穩健，台印關係也會加強。

「瑞辛納對話」是每年在印度新德里舉行的多邊論壇，由新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）與印度外交部聯合主辦，邀請政府官員、商界菁英與智庫專家共同討論地緣政治與地緣經濟議題。

今年的對話於21日至23日舉行，首日在「亞洲矩陣：台灣的未來之路」（The Asian Matrix: Taiwan's Road Ahead）的Podcast場次，邀請台灣亞洲交流基金會（TAEF）執行長楊昊、博士後研究員胡莎娜（Sana Hashmi），以及東京「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研究員長尾賢與談。

節目中，印度方主持人指出台灣新任總統將於5月20日上任，外界極為關注中國領導人習近平是否會把針對台灣的灰色地帶策略與武力恫嚇，轉換為實際的軍事行動？以及台灣方面對此有何準備？

楊昊表示，他相信總統當選人賴清德就任後對兩岸關係與外交政策，仍將抱持穩健、不挑釁的態度，台灣尋求國際世界的支持。

他也提到，台灣做為國際社會的一分子，也希望做出貢獻，蔡英文總統任內做了很多事，希望讓台灣變得不可或缺，從半導體發展、社會與經濟韌性，到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間的治理模式，台灣的角色都是可圈可點，且在國際上獲得高度認可。

楊昊認為，除了政府之間的合作之外，智庫與智庫、人民與人民之間的交流，也可以展現台灣的「暖實力」，也就是分享與送暖等行為，並且讓台灣的聲音被聽到。

胡莎娜在節目上表示，台灣的外交政策將有延續性，這是因為民進黨政府勝選連任，而且候任總統賴清德也說過，台灣在兩岸政策上維持現狀。

她並說，外界可以看見蔡總統對台印關係的重視，而台印交流料會繼續加強。

另一方面，楊昊22日接受中央社訪問時說，印度方對於台灣的穩健、零意外路線給予高度讚賞與肯定，也希望負責任的台灣能繼續獲得國際社會的支持。

今年是全球重要選舉年，有60多個國家將會舉行大選，楊昊觀察到，印度和國際社會都很關注中國會不會利用這些選舉來扶持親中政權，釋出各種誘因來加強影響力、改變現有以規則為基礎的國際秩序，甚至是對台灣進行更多施壓。

楊昊說，「瑞辛納對話」與會者在諸多議題上或許有不同立場，但各方的共識是維持區域繁榮與穩定、保障人民生活與福祉，這也應是每一個決策者優先考量的主題。

台灣亞洲交流基金會是成立於2018年的智庫，聚焦於東南亞及南亞事務，具有官方色彩。（編輯：陳惠珍）1130223