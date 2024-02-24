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英國鋼琴家再與中國小粉紅交鋒 大秀中華民國國旗T恤挺台

2024/2/24 20:14（2/24 20:51 更新）
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英國鋼琴家卡瓦納24日在臉書秀出自己身穿印有中華民國國旗圖案的T恤。（圖取自facebook.com/badassboogie）
英國鋼琴家卡瓦納24日在臉書秀出自己身穿印有中華民國國旗圖案的T恤。（圖取自facebook.com/badassboogie）
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國鋼琴家卡瓦納近日頻與中國小粉紅交鋒，今天他又出新招，在社群平台臉書秀出自己身穿印有中華民國國旗圖案的T恤，引發新一波熱議。

卡瓦納（Brendan Kavanagh）今天在臉書貼出一張照片，是他身穿一件印上中華民國「青天白日滿地紅」國旗愛心圖案的黑底T恤，並表示：「今晚在車站炫耀我的新T恤。」

這篇貼文引起廣大迴響，迄今約有3.7萬人按讚，2100多人評論及超過1300人分享。

網友紛紛在底下留言「愛你的T恤」、「台灣也愛你」、「你要氣死小粉紅了」，就連藝人柯宇綸也留言說：「兩個中國和一個台灣。」

卡瓦納自稱「K博士」，在Youtube擁有250萬名訂閱者，1月他在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站的公共鋼琴直播演奏時，一群中國民眾以肖像權為由要求他停止拍攝，引發熱議。

卡瓦納後又攜小熊維尼布偶、照片，以及印有小熊維尼、英國國旗和「8964」字樣的貼紙多次重返現場演奏，顯然在諷刺中國小粉紅及六四天安門事件，最近甚至站上鋼琴椅高調展示中華民國國旗。

卡瓦納日前接受中央社專訪時，當場為台灣即興創作演奏，並指青天白日滿地紅這面旗幟對他而言象徵自主、自由、獨立、對抗霸凌，以及不願臣服於威權政權。（譯者：洪培英/核稿：陳昱婷）1130224

#中國
#中華民國
#柯宇綸
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