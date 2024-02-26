澤倫斯基指俄將發動新一輪攻勢 稱已有明確因應計畫

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯正準備在5月底或夏季時，對烏國展開新一輪的進攻，但烏國已有自己明確的戰場計畫。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在俄羅斯入侵烏克蘭兩週年後發表談話，稱烏國與西方盟國保持團結是至關重要的，並重申烏國能否取得勝利，取決於能否持續獲得西方的支持。

澤倫斯基在基輔告訴記者說：「我們將對他們的襲擊做好準備，我認為他們從（去年）10月8日開始的攻擊，都沒有帶來任何結果。對我們而言，我們將制訂計畫，並照著走。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）20日表示，俄國部隊將以烏國東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）的勝利為基礎，進一步深入烏克蘭。

關於烏克蘭對戰場的想法，澤倫斯基表示，烏國有對抗俄羅斯部隊的明確計畫，但他不會透露可能傷害到該計畫的相關細節。

他說：「有一個計畫，明確的計畫，我不能告訴你們細節。」

澤倫斯基表示，在這個月戲劇性的軍事改組中，撤換了他備受愛戴的武裝部隊總司令，是他軍事策略的一部份，不過那個戰略目前仍將保密。

澤倫斯基這位烏克蘭領導人稍早時曾表示，烏國去年的反攻計畫，在行動開始前「就已經擺在克里姆林宮的桌子上」，但他並未透露是怎麼發生的。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130226