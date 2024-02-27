抗議加薩戰爭以使館外自焚 美空軍軍人搶救不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國空軍今天表示，一名空軍士兵為抗議在加薩的以哈戰爭，週末於以色列駐華盛頓大使館外引火自焚身亡。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動襲擊，以色列為了報復展開回擊，引爆在加薩（Gaza）的以哈戰爭。最近在全美各地針對以色列在加薩的軍事行動所發起的抗議愈演愈烈，這個令人震驚的自焚行為，就是其中一個事件。

路透社報導，美國空軍發表聲明表示，25歲的上等兵布希奈爾（Aaron Bushnell）是第531情報支援中隊（531st Intelligence Support Squadron）的網路防禦作戰專家，他在這起事件中傷重不治。

美國空軍上校諾伊茲（Celina Noyes）在聲明中說：「當這樣的悲劇發生時，每個空軍成員都深感悲痛。我們向上等兵布希奈爾的親友致上最深切的慰問。我們關心他們並為他們祈禱，在這個艱難時刻，我們懇請大家尊重他們的隱私。」

法新社報導，華府消防部門表示，昨天在接獲通報得知「以色列大使館外有人身上著火」後，緊急應變人員趕赴現場。

根據分享在社群媒體上的影片，這名男子拍下他邊朝自己身上點火，邊高喊「解放巴勒斯坦」的畫面。

消防單位表示，他被送往醫院急救，「傷勢嚴重，危急生命」。空軍發言人今天早上證實，這名男子已於昨天晚上不治。

一名以色列大使館發言人說，沒有工作人員因此受傷。

在影片中，這名男子穿著軍裝，宣稱他「不會參與種族滅絕」，隨後把液體潑在自己身上並點火引燃，同時大喊「解放巴勒斯坦」，直到他倒下為止。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130227