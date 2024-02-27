川普首宗刑事審判3月舉行 檢方要求法官下達禁言令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國前總統川普的首宗刑事審判定於3月舉行，承辦檢察官認為川普向來有貶損證人的紀錄，今天要求法官對他下達禁言令。

法新社報導，川普被控向色情明星支付封口費，面臨34項涉嫌篡改商業紀錄以掩蓋真相的罪名。

檢方在禁言令請求文件中，引述川普過去言論對檢察官及其工作人員帶來的威脅。川普目前面臨各種民事和刑事訴訟。

另外，川普團隊今天也對另一起民事判決提出上訴。該案法官認為他以欺詐手段獲得優惠貸款條件，判罰3.55億美元（約新台幣111億元）。

在該起民事案件中，川普於社群媒體攻擊承審法官和書記官，指責他們推行意識形態議程，他同時還指責黑人檢察官詹樂霞（Letitia James）存有種族偏見。

有鑑於這類行為，曼哈頓檢察官辦公室在申請禁言令文件中強調，川普「長期以來一直針對他的各種司法訴訟參與者，發表公開和煽動性言論」，其中包括「陪審員、證人、律師和法庭人員」。

禁言令申請文件還包含保護檢察官的警察官員聲明，這些官員談及，川普在社群媒體攻擊負責處理封口費案的紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）後，白艾榮及其辦公室所收到威脅數量激增。（譯者：屈享平/核稿：陳正健）1130227