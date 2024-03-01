傳以軍朝待援民眾開火 巴勒斯坦盼聯合國譴責

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（中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導）以色列部隊朝在加薩爭奪糧食援助的巴勒斯坦民眾開火，巴勒斯坦駐聯合國大使今天懇請安理會予以譴責。

聯合國安全理事會在阿爾及利亞要求下召開閉門會議，在開始之前，巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）對記者表示，「安理會應該說已經夠了」。

這次會議是要討論上午在加薩發生的事件，當時以色列軍隊在一陣混亂中朝巴勒斯坦人開火。哈瑪斯（Hamas）控制的衛生部門稱，這起事件造成112人喪命、760人受傷。

以色列軍方表示，數千名絕望的加薩人包圍38輛卡車組成的援助車隊，因此發生了「踩踏」事件，導致數十人傷亡，其中有一些是被卡車碾過的。

曼蘇爾說：「這場令人髮指的屠殺證明，只要安理會陷入癱瘓且（有理事國）投下反對票否決，巴勒斯坦人民就得付出生命的代價。」

美國是15個安理會理事國中，5個常任理事國之一，是以色列最大的盟友，並擁有否決權，迄今已3度動用否決權，阻止安理會要求在加薩立即停火。

在今天的會議中，阿爾及利亞提出一份表達「深切關注」的聲明草案，指局勢是「由以色列部隊開火造成的」。

曼蘇爾表示，今天稍早，他見了美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）。

曼蘇爾說：「我懇求她，（告訴她）安理會必須拿出一份文件來譴責這起殺戮事件，並追究該負責者的責任。」

曼蘇爾說表示，如果安理會「有骨氣和決心制止這樣的屠殺再度發生，那我們需要的就是停火」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天稍早透過發言人譴責此事後，稱這種情況「需要進行有效的獨立調查」，以釐清死亡（事件）是怎麼發生的，及該負責任的人是誰。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130301