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菲陸軍出動逾6000兵力 8日展開首次大型聯合演練

2024/3/2 22:02（3/2 22:16 更新）
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708名菲律賓陸軍新兵1日在丹轆省奧唐納爾軍營（Camp O’Donnell）展開訓練。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月2日
708名菲律賓陸軍新兵1日在丹轆省奧唐納爾軍營（Camp O’Donnell）展開訓練。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月2日
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（中央社記者陳妍君丹轆省2日專電）菲律賓陸軍出動逾6000名兵力，8日起將展開首次大型聯合兵種演練，以檢驗菲國陸軍作戰時大規模移動、調遣能力，並強化菲律賓陸軍從捍衛國內安全轉向外部國土保衛的轉變。

菲律賓陸軍「陸地」（Katihan）大型聯合兵種演練將於8日登場。

菲國陸軍表示，這次演習將出動陸軍各部隊駐守北部呂宋島、中部維薩亞斯群島（Visayas）和南部民答那峨地區的6169名軍人參與，規模前所未見。

「陸地」大型聯合兵種演練屆時將於呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營和丹轆省（Tarlac）多個軍事據點進行。駐守菲南納卯德奧羅省（Davao de Oro）的陸軍第10步兵師、第4步兵師和南部馬吉丹奧省（Maguindanao）的第6步兵師近日先後啟程前往呂宋島。

另一方面，菲律賓陸軍今年預計招募4029名新兵，其中708名新兵1日在丹轆省奧唐納爾軍營（Camp O’Donnell）展開訓練。

菲國陸軍表示，這是集中招募計畫實施以來首批受訓新兵，此舉將提高徵兵效率，並確保根據陸軍所需技能選擇最優秀及合格的軍人。（編輯：高照芬）1130302

菲律賓陸軍8日起將展開首次大型聯合兵種演練。圖為駐守菲律賓南部的陸軍第4步兵師2月28日搭乘軍機前往呂宋島。（菲律賓陸軍第4步兵師提供）中央社記者陳妍君丹轆省傳真 113年3月2日
菲律賓陸軍8日起將展開首次大型聯合兵種演練。圖為駐守菲律賓南部的陸軍第4步兵師2月28日搭乘軍機前往呂宋島。（菲律賓陸軍第4步兵師提供）中央社記者陳妍君丹轆省傳真 113年3月2日
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