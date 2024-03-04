挪威國王大馬度假生病住院 已搭專機返抵國門

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（中央社奧斯陸3日綜合外電報導）挪威王室表示，國王哈拉德五世（King Harald V）在馬來西亞度假期間生病住院幾天後，今天已從大馬返抵國門。

現齡87歲的哈拉德五世，是歐洲最年長的在位君主，先前他到馬來西亞蘭卡威（Langkawi）旅遊時受到感染，並於2月27日住院。

挪威廣播公司播放了一段畫面顯示，哈拉德五世的專機於今天晚間近11時降落在首都奧斯陸（Oslo）。

挪威王室聲明說：「國王陛下今晚返抵國門。」 並說這趟飛行很順利，國王正在康復中。

王室昨天指出，哈拉德五世已經安裝了「臨時的」心律調整器，他的私人醫師說，這會讓他在返國途中更為安全。

王室今天的聲明說，國王將在奧斯陸住院，以接受進一步檢查，並且休息幾天。

稍早的聲明指出：「國王陛下將請病假兩週。」

法新社記者在蘭卡威報導，警方從當地醫院護送一列包括救護車在內的車隊前往機場，據信哈拉德五世是在今天下午搭乘一架醫療專機從蘭卡威機場（Langkawi Airport）起飛。

哈拉德五世需要柺杖支撐才能行走，近年來患有許多疾病。

在哈拉德五世請假期間，會由50歲的王儲哈康（Crown Prince Haakon）暫代職務。（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1130304