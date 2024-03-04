菲律賓東方海域疑出現中國研究船 派海巡隊巡邏

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（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓海巡隊今天表示，菲國東方班哈姆高地（Benham Rise）疑出現中國研究船。菲國海巡隊艦艇今天起將赴班哈姆高地和鄰近台灣的巴丹群島進行為期2週巡邏。

菲國海巡隊表示，海巡隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）部署近海巡邏艦席蘭號（BRP Gabriela Silang）今天起赴巴丹群島和班哈姆高地進行為期2週的任務。

海巡隊發言人巴里羅（Armand Balilo）說，席蘭號將在巴丹群島和班哈姆高地附近海域巡邏，以強化海域意識，加強海巡隊在菲律賓北部的出現頻率，並監控當地漁民情況。

巴里羅表示：「據報中國研究船出現在班哈姆高地，我們也將予以調查。」菲國海巡隊的空中巡邏機並處於待命狀態，準備好於需要時出動。

班哈姆高地位於呂宋島東北方海底，總面積約13萬平方公里，比3個台灣島還大。

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菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2018年曾批准中國科學院海洋研究所與菲律賓大學共同研究班哈姆高地海域，許可證效期33天，引發部分菲律賓民眾對中國船隻研究菲國海域的疑慮及反對聲浪。

時任中國外交部發言人耿爽2017年表示，聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）2012年審查通過菲律賓於2009年提交的班哈姆高地200海里外大陸礁層界限申請。據此，菲方可在班哈姆高地勘探並開發自然資源，「但這並不意味著菲方可將其作為自己的領土」。（編輯：陳承功）1130204