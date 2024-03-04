加州內華達山脈暴風雪 公路封閉有雪崩危險

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國加州內華達山脈（Sierra Nevada）週末暴風雪導致通往內華達州的一條主要公路關閉之後，今天山區大半地區料再降下超過30公分的大雪，預報員警告有極大的雪崩風險。

加州公路警察（California Highway Patrol）表示，由於大風引發暴風雪，連接柯法克斯（Colfax）和內華達州的80號州際公路從1日起關閉。

美國國家氣象局（The National Weather Service）示警，今晚山頂地區的陣風將達到每小時72公里，並有暴風雪，塔霍湖（Lake Tahoe）周圍的滑雪勝地暫停營業。

暴風雪也導致優勝美地國家公園（Yosemite National Park）關閉，但國家公園管理局（National Park Service）表示，希望在今天下午重新開放部分道路。

根據追蹤網站PowerOutage.us，北加州有超過2萬2000戶斷電。由於內華達山脈東部偏遠山區雪崩風險很高，預報員示警人們待在室內。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130304