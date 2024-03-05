與英義聯合研發新戰機 日本盼戰機解禁出口

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（中央社東京5日綜合外電報導）在日本執政聯盟內部仍未達共識下，首相岸田文雄考量到對日本的國家利益，一連兩天在參議院備詢時強調將日、英、義聯合研發次世代戰機外銷的必要性。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，有關3國正推動聯合研發的次世代戰機出口他國一事，岸田今天在參議院預算委員會備詢時說，如只有日本不能出口戰機到他國，日本作為夥伴將在國際上被認為不合群，且會對日本防衛帶來障礙，尋求外界理解出口必要性。

有關將包括次世代戰機等與他國聯合研發的防衛裝備外銷他國，自民黨原則上同意日本政府的政策方針，正跟聯合執政、持慎重立場的公明黨持續溝通。

公明黨參議院會長西田實仁今天質詢時表示，內閣會議過去通過安全保障相關3文件時以不出口作為前提，何以如今改變政策方針卻沒向社會說明。

岸田答稱，在與英國、義大利協商時，各方都認為要降低戰機價格等，「很清楚的，我國也被要求進行相同的因應作為」。

岸田說，為不對日本防衛造成障礙，擁有可以直接進行轉移的機制，確保能跟英、義做出同樣貢獻的立場「符合日本的國家利益」。

岸田強調，為確保日本的和平與穩定，研發最新銳的次世代戰機不可或缺。

不僅如此，岸田昨天在參議院預算委員會同樣強調，日英義聯合研發的次世代戰機出口其他國家，對打造有利日本的安全環境很重要，尋求日本各界對戰機輸出必要性的理解。

岸田昨天說，在防衛裝備走向高度技術化及高價格的趨勢下，跟夥伴國合作共享資金與技術的方式很重要。

特別是在戰機部分，岸田說國際上都採取這類方式，「考量到不光是夥伴國，也可以轉移到其他國家，如此一來市場將更為擴大，主導並使相關對策更有效率很重要」。

日本防衛大臣木原稔昨天也在同場合備詢表示，國際聯合研發具有分散研發風險及降低採購價格等優點，英國及義大利都視為必然前提進行討論，要求日本也要有同樣的因應作為。

日本政府這項政策方針，在執政聯盟的自民黨與公明黨間仍未達成共識。相對自民黨的力挺，公明黨擔心一旦同意出口戰機恐有違日本「和平國家」理念之虞。

根據NHK過去民調，51%受訪者反對將次世代戰機等與他國聯合研發的防衛裝備出口他國，只有31%受訪者表示贊成，顯示出口戰機等尚未獲日本民眾充分理解。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1130305