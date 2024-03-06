北海道旅館無頭男屍命案 一家3口遭起訴

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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本北海道札幌著名紅燈區的一間旅館客房去年7月發生無頭男屍案，引發社會關注。札幌地方法院今天以殺人罪對女性嫌疑人提起公訴，她的父母則被控協助毀壞遺體罪。

30歲的田村瑠奈被控犯下殺人罪，她的60歲父親田村修與61歲母親田村浩子被控協助毀壞遺體等罪名。

根據起訴書，田村瑠奈涉嫌於去年7月在札幌市中央區的一間旅館內，以折疊刀多次刺傷被害的62歲男性浦仁志，導致對方出血性休克死亡。她還被控事後以鋸子割下受害者的頭部，犯下毀屍、棄屍罪。浦仁志的無頭遺體在旅館客房的浴室內被工作人員發現。

無頭男屍案消息一出，震驚社會。北海道警方隨後成立調查小組，出動240人展開調查。

根據旅館監視器畫面，在遺體被發現的前一天，可以看到被害男性與戴著深色帽子、身穿淺色衣物的田村瑠奈一起搭乘旅館電梯，田村瑠奈推著一個行李箱，箱子上面還放置一個大袋子，兩人一同進入旅館客房。

大約3小時20分後，在凌晨2時左右，換穿深色衣物的田村瑠奈獨自一人推著行李箱離開旅館。

警方事後在田村瑠奈與父母一起居住的札幌家中浴室內，發現了被害男性頭顱。田村瑠奈在去年7月遭到逮捕，隨後進行約半年的精神鑑定，以判定她事發當時有無刑事責任能力。檢方今天以殺人罪將她起訴。

田村瑠奈的父親田村修是一名精神科醫師。根據起訴書，他事前就知道女兒的犯案意圖。他還開車到旅館附近接應，接走帶著行李箱的田村瑠奈，因此被控協助殺人、協助毀壞遺體罪。

事發當天，田村修和田村瑠奈分別多次前往札幌市內的商店，買下犯案使用的鋸子、折疊刀、行李箱，以及玩具手銬等。

根據起訴書，田村瑠奈把頭顱帶回家裡後，在家中把頭部的皮膚剝下。田村修不僅讓她把頭顱藏匿在家中，還拍攝她毀損頭顱的影像。田村瑠奈的母親田村浩子則是聽到女兒希望拍下毀損頭顱的畫面後，要求丈夫協助女兒拍攝。

根據媒體詢問警方、調查人員後釐清的時間線，田村瑠奈與浦仁志去年5月下旬在著名紅燈區薄野的一家舞廳認識，兩人之後可能發生糾紛。兩人在6月上旬又見過一次面。

7月1日當天，田村瑠奈先在自家附近的商店購買鋸子、刀具、行李箱。田村修則是在札幌市的店舖購買雨衣。兩人之後又一起到自家附近商店追加購買鋸子。

然後，田村修開車送田村瑠奈去舞廳，與浦仁志見面，自己返回工作。田村瑠奈與浦仁志前往旅館，犯案後被父親接走，一起返家。數小時後，田村修又開車載送田村瑠奈去了薄野另一間舞廳。

而從犯案後的凌晨2時到當天下午3時左右，一家3口的手機都有「薄野、殺人」等關鍵字搜索紀錄。7月24日，警方循線將田村瑠奈與父親逮捕，母親隔天也被逮捕。（編輯：馮昭）1130306