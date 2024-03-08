美泰金色眼鏡蛇軍演落幕 保障區域穩定共同利益

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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）今年邁入第43屆的美泰金色眼鏡蛇軍演今天在美泰韓等國執行聯合火力實彈射擊演練後結束，近2週軍事演習目的在促進參與國之間合作關係，保障區域穩定和共同利益。

今天在尖竹汶府（Chanthaburi）舉行的是由泰國、美國和韓國武裝部隊執行的聯合火力實彈射擊演練，共有137名各國武裝人員參演，泰國武裝部隊副司令查農（Chanon Muangthanya）和美國陸軍第7步兵師指揮官施密特（Michelle Schmidt）共同視察今天的演習。

演習項目包括高空跳傘、空中攔截、火炮準備和支援、行進間射擊、空中攻擊、密接空中支援和緊急醫療救援等，美國、泰國和韓國出動F-16戰鬥機、BTR輪型裝甲車、美洲獅無人機、履帶登陸車及兩棲突擊車等。

今年美泰金色眼鏡蛇軍事演習（Cobra Gold 2024）在2月26日到3月8日舉行，範圍包括太空安全、網路安全、人道救援、災害救援和醫療行動等。此外，美泰合作打撈在2022年失事沉沒的泰國軍艦素可泰號。

金色眼鏡蛇軍演目的在演練救援行動和軍事行動的標準作業程序，以因應當前各種威脅，今年重點仍包括去年加入的太空安全，另外有網路安全、人道救援、災害救援和醫療行動等演習。

今年共有30國參與，參演總人數達9590人，包括7個會員國泰國、美國、新加坡、日本、印尼、韓國和馬來西亞，中國和印度參與人道和災害救援行動，澳洲參與兵棋推演，另外有20國低限度或以觀察員身分參與。

金色眼鏡蛇軍事演習聯合指揮中心表示，金色眼鏡蛇是東南亞規模最大的演習，目的在交換軍事活動的知識、科技和規矩，並透過共同的多邊行動，增加泰國和盟友的經驗，促進各國之間合作關係，保障區域的穩定和共同利益。（編輯：郭中翰）1130308

2024年邁入第43屆的美泰金色眼鏡蛇軍事演習8日在美泰韓等國於尖竹汶府執行聯合火力實彈射擊演練後劃下句點。（演習聯合指揮中心提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年3月8日