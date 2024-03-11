烏躍居第4大武器進口國 俄武出口地位被法取代

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（中央社斯德哥爾摩10日綜合外電報導）研究人員今天表示，歐洲武器進口過去5年近乎翻倍，部分原因與俄烏戰爭有關。烏克蘭成第4大軍火引進國，俄羅斯武器出口腰斬，全球武器出口第2的位子被法國取代。

綜合法新社與路透社報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究員佐基奇（Katarina Djokic）表示，歐洲武器進口增加「部分可解釋為在烏克蘭的戰爭，而且烏克蘭在過去5年中已成為世界第4大武器進口國」。

法國則取代俄羅斯，躍居為僅次美國的全球第二大武器出口國。

SIPRI的研究報告顯示，2019年至2023年，歐洲武器進口量較前5年增加94%，而全球武器交付總量略有下降。

自2022年2月起，至少有30個國家向烏克蘭提供軍事援助，讓烏克蘭2019到2023年間成為世界第4大武器進口國。

對比2014至2018年，美國2019至2023年的武器出口增加17%，俄國的武器輸出則減少一半。

報告中說：「美國更加鞏固他們作為武器供應商的全球角色，向更多國家出口比過去更多的武器，這是他們外交政策的一個重要面向。」與此同時，長年位居第2大武器出口國地位的俄國，2019到2023年的出口量比2014到2018年下降53%。

俄羅斯不僅出口武器減少，出口對象也減少。2023年僅出口到12個國家，而2019年時為31個。

佐基奇表示，另一重要改變是俄羅斯最大客戶的中國，在軍武政策產生重要變化。

中國傳統上是俄羅斯武器的最大接受者之一，如今則一直努力國產自主化。

中國目前仍占俄羅斯武器出口21%，印度則是俄羅斯武器最大的接受者，占34%。

俄羅斯武器出口下降的同時，法國出口卻增加47%，因而擠下俄國，成為世界第2大武器出口國。

2019到2023年，法國占全球武器出口總額的11%。佐基奇特別指出，法製飆風戰機（Rafale）在歐洲以外地區銷售非常成功。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130311