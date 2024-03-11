輝達用語言資料庫訓練AI系統NeMo 美作家控侵害著作權

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）輝達（Nvidia）生產的晶片被用於人工智慧（AI）研發。然而有3名作家提告，指輝達訓練自家AI系統NeMo時擅用他們的作品，侵犯著作權。

路透社報導，祁恩（Brian Keene）、納茲米（Abdi Nazemian）和歐南（Stewart O'Nan）3名作家表示，輝達用於訓練NeMo普通書寫語言的資料庫約有19萬6640本書籍，當中就有他們的作品，直到去年10月才因涉及侵權而將他們的作品撤掉。

在8日晚間向舊金山的聯邦法院所提起的集體訴訟裡，原告作者們表示，撤除動作反映輝達「坦承」以資料庫訓練NeMo，從而侵害他們的版權。

輝達過去3年訓練NeMo的所謂大型語言模型，原告們尋求為同樣有作品被用於訓練NeMo的在美其他人士討公道，目前求償金額不詳。

列為訴訟標的作品包括祁恩（Brian Keene）2008年的小說Ghost Walk、納茲米2019年的小說Like a Love Story和歐南2007年的中篇小說Last Night at the Lobster。

輝達今天不願置評，原告的律師們也暫未回覆路透社詢問。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130311