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25架烏克蘭無人機連夜攻擊俄羅斯 數座燃料庫起火

2024/3/12 20:56
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯官員表示，烏克蘭連夜發射20多架無人機發動攻擊，造成俄國境內數座燃料庫起火燃燒，部分無人機甚至深入俄國領土。

法新社報導，俄國國防部今天宣布連夜摧毀25架烏國無人機，其中2架在莫斯科地區，1架在北部列寧格勒（Leningrad）地區，貝爾哥羅德（Belgorod）和庫斯克（Kursk）地區各11架，另1架則在鄰近烏國邊界的布揚斯克（Bryansk）地區。

無人機攻擊造成奧勒爾州（Oryol）的2座燃料庫起火，這2座燃料庫分別距離烏國邊境約160公里和828公里。

奧勒爾州州長克利奇科夫（Andrey Klychkov）在Telegram上寫道：「燃料兼能源設施遭到攻擊。人員正在現場努力控制火勢。目前沒有人員傷亡。」

下諾哥羅德州（Nizhny Novgorod）州長尼基丁（Gleb Nikitin）也說，克斯托沃（Kstovo）的1個燃料兼能源設施遭到無人機攻擊。

尼基丁在Telegram發文稱，「特種勤務人員正在現場，動用一切必要力量和手段，以確定煉油設施的火勢不致擴散。根據初步資料，暫無人員傷亡。」

當地媒體報導，攻擊發生在當地時間凌晨3時左右。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130312

#俄羅斯
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