納瓦尼密友立陶宛住家外遇襲 血流如注送醫治療

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（中央社維爾紐斯12日綜合外電報導）立陶宛警方表示，已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的親密盟友伏科夫（Leonid Volkov）今天在立陶宛的住家外遭到襲擊，送醫治療。

法新社報導，43歲的伏科夫是俄國最著名的反對派人物之一，也是納瓦尼的密友，曾任納瓦尼的幕僚長和其成立的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）主席，任期至2023年。

納瓦尼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在舊稱推特（Twitter）的社媒平台X表示：「伏科夫剛剛在住家外遭遇攻擊。有人打破車窗，朝他的眼睛噴灑催淚瓦斯，隨後這名攻擊者開始用錘子毆打伏科夫。」

納瓦尼的盟友提供伏科夫受傷的照片，可見他鼻青臉腫、腿部流血，鮮血已經浸透了他的牛仔褲。

他們稍後也分享了伏科夫被擔架抬上救護車的照片。

立陶宛警方發言人馬托尼斯（Ramunas Matonis）向法新社證實，今晚10時左右，有一名俄羅斯公民在首都維爾紐斯（Vilnius）的住家附近遭到襲擊。

馬托尼斯說：「很多警察正在現場處理情況。」

路透社報導，警方在伏科夫位於維爾紐斯北郊的住家附近一處樹林拉起封鎖線，有人深夜看見警察帶著警犬和手電筒在附近搜查。

他補充說，嫌疑人的身分尚未確定，有關這起襲擊事件的更多細節預計明天上午公布。

警方證實伏科夫已住進醫院。

近一個月前，納瓦尼在北極圈流放地的監獄中逝世，伏科夫將此歸咎於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），俄國將於本月15日到17日舉行總統大選，蒲亭有可能再度勝選，繼續執政6年。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在社群媒體貼文，譴責這起攻擊事件。

他說：「伏科夫遇襲的消息令人震驚。有關當局正在調查此案。肇事者必須為自己的罪行負責。」

許多俄羅斯流亡者定居在北大西洋公約組織（NATO ）成員國立陶宛，在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭期間，立陶宛一直堅定支持烏國。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1130313