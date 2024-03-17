更多編輯台推薦新聞：
麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高
產經

全民搶購ETF反映台灣閒置資金過多 超額儲蓄估飆3.8兆創新高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏克蘭消息人士：安全局無人機擊中俄國12座煉油廠

2024/3/17 23:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭情報部門一位消息人士今天告訴路透社，俄烏戰爭迄今，烏克蘭安全局（SBU）出動的遠程攻擊無人機已成功擊中12座俄羅斯煉油廠。

俄羅斯南部克拉斯諾達州（Krasnodar）的官員表示，烏克蘭無人機於夜間襲擊了位於該州首府以北70公里的斯拉揚斯克（Slavyansk）煉油廠。

前述烏克蘭消息人士透露，斯拉揚斯克煉油廠是因烏克蘭安全局和其他烏國部隊發起的行動而遭受攻擊。這座煉油廠每年處理大約450萬公噸原油，並生產主要用來出口的燃料。

這名消息人士表示，烏克蘭安全局持續執行這項戰略，以削弱俄羅斯經濟實力，並降低俄方將石油收益投入戰爭的資金流。

他說道：「烏克蘭安全局的無人機，近來總共成功襲擊俄羅斯12座煉油廠。」

另一名情報部門消息人士則指出，這個數字並未包含烏克蘭國防部情報總局（GUR）執行的行動，該單位同樣也使用無人機攻擊煉油廠。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130317

俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄烏戰爭未歇 馬克宏：將促俄羅斯於巴黎奧運期間停火
172.30.142.215