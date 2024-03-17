烏克蘭消息人士：安全局無人機擊中俄國12座煉油廠

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭情報部門一位消息人士今天告訴路透社，俄烏戰爭迄今，烏克蘭安全局（SBU）出動的遠程攻擊無人機已成功擊中12座俄羅斯煉油廠。

俄羅斯南部克拉斯諾達州（Krasnodar）的官員表示，烏克蘭無人機於夜間襲擊了位於該州首府以北70公里的斯拉揚斯克（Slavyansk）煉油廠。

前述烏克蘭消息人士透露，斯拉揚斯克煉油廠是因烏克蘭安全局和其他烏國部隊發起的行動而遭受攻擊。這座煉油廠每年處理大約450萬公噸原油，並生產主要用來出口的燃料。

這名消息人士表示，烏克蘭安全局持續執行這項戰略，以削弱俄羅斯經濟實力，並降低俄方將石油收益投入戰爭的資金流。

他說道：「烏克蘭安全局的無人機，近來總共成功襲擊俄羅斯12座煉油廠。」

另一名情報部門消息人士則指出，這個數字並未包含烏克蘭國防部情報總局（GUR）執行的行動，該單位同樣也使用無人機攻擊煉油廠。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130317