外國漁船非法捕撈多 馬來西亞4年損失逾55億元

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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）馬來西亞海域廣闊，農業及糧食安全部指出，2020年至2023年發生428起外國漁船入侵案件，並以逮捕越南漁船18起居首，4年經濟利益損失逾馬幣8億令吉（約新台幣55億元）。

馬來西亞西臨馬六甲海峽（Malacca Strait），東臨南海，擁有綿長的海岸線，由於大馬海域廣闊，近年來經常發生外國漁船入侵海域的非法捕魚案件。

大馬媒體東方日報今天報導，馬來西亞農業及糧食安全部長默罕穆德沙布在國會答覆議員質詢表示，過去4年間，大馬發生428起外國漁船入侵海域捕魚案件。

默罕穆德沙布指出，如果以國家或地區劃分，越南漁船遭逮捕案件達18起，4年經濟利益損失逾馬幣8億令吉。

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他表示，統計顯示在2020年有117起入侵海域案，逮捕7起，損失金額馬幣2億2522萬令吉；2021年有124起入侵海域案，逮捕8起，損失金額馬幣2億3869萬令吉；2022年有104起入侵海域案，逮捕4起，損失金額馬幣2億1900萬令吉；2023年有83起入侵海域案，但沒有逮捕案件，損失金額馬幣1億5977萬令吉。

默罕穆德沙布認為，馬來西亞高度關注外國漁船入侵海域進行非法捕撈，大馬會與漁業局、海事執法機構與海巡單位合作，積極查緝。（編輯：張芷瑄）1130321