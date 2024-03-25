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烏克蘭天然氣儲槽遭俄飛彈攻擊 基輔增加電力進口

2024/3/25 10:04
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）表示，俄羅斯今天對烏克蘭電力設施最新一波飛彈攻擊中，有一個地下儲氣槽地點受損，但對消費者的瓦斯供應未受影響。

烏國能源部及輸配電業者表示，最近遭俄羅斯進行一連串攻擊後，烏克蘭最大民營能源公司DTEK損失50%的產能。當局今天已增加電力進口，而停止出口。

路透社報導，俄羅斯22日攻擊烏克蘭的發電廠和輸配電設施，導致多個地區大規模停電；而今天稍早烏國有3個地區的能源設施也遭攻擊。

烏克蘭國營天然氣公司執行長查尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）表示，設備在襲擊中受損，正在進行維修。

查尼紹夫在社群平台臉書（FaceBook）寫道：「由於天然氣儲藏在地底深處，其受攻擊不會對地下儲槽的運作產生嚴重影響。」

他說：「地面上受損的基礎設施需要修復，而我們有足夠的備用量能，可減緩任何直接性影響。」

民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergey Kovalenko）在國家電視台表示：「已對22日襲擊所造成的損失進行評估，DTEK集團失去了50%的發電能力，我們可以正式發布這項訊息。」

科瓦連科表示，俄羅斯攻擊烏國能源系統的發電和輸配電兩部分，也同時攻擊火力和水力發電廠。他未提供更多細節。

烏國能源部表示：「設備起火、設施斷電；沒有人員傷亡，其影響正在評估中。」

能源部說，基輔地區的電線遭到破壞，有兩個居住區的1400戶家庭斷電。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130325

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