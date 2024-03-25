紐西蘭協助索羅門大選選務 派軍艦直升機軍人前往

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）紐西蘭今天表示，將派遣國防人員、直升機和一艘海軍艦艇前往南太平洋島國索羅門群島，協助當地4月將舉行的全國大選。索羅門與中國的關係是這次大選的重要議題。

路透社報導，紐西蘭1月宣布，為索羅門群島（Solomon Islands）的選舉委員會提供總額1080萬紐元（約新台幣2億640萬元）的支援計畫，協助當地運送選務官員和投票材料。今天宣布的行動是計畫一環。

紐西蘭外交部表示，紐國軍艦坎特布里號（HMNZS Canterbury）將於明天離開奧克蘭（Auckland），運送2架直升機、機組員及指揮和維修人員前往索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）在聲明中說：「紐西蘭提供的所有協助，將支持（索羅門）選委會實現一場安全且成功的選舉。...這彰顯紐西蘭對索羅門群島和更廣大太平洋地區有具韌性民主的承諾。」

索羅門群島是中國的重要盟邦，現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年回鍋上台後更拉近與北京關係，引起美國和澳洲警覺，也掀起在處於戰略位置的太平洋島國間的影響力競賽。

根據數則媒體報導，至少已有一位索羅門群島反對派政治人物呼籲應檢討與中國的安全協定，並表示他將尋求與台灣恢復邦交。

另一位索羅門政治人物則表示，他會透過舉行公投，來讓民眾決定索國與中國的關係。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1130325